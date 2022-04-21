Эксперт рассказал о будущем российского рынка криптовалюты

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У россиян, которые инвестируют в криптовалюту, нет рисков потерять средства. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего аналитика 8848 Invest Виктора Першикова.

По его мнению, в случае дальнейших ужесточений условий для россиян со стороны Binance инвесторы смогут уйти на другую биржу.

"Деньги все равно можно будет вывести: никакого запрета на это не будет. В любом случае свои средства они не потеряют. Также сейчас есть огромное количество альтернативных бирж, в том числе и в Китае", – сказал Першиков.

При этом он отметил, что риски прекращения обслуживания граждан РФ на бирже Binance существуют. По его мнению, на это влияют не только санкции.

"Биржа Binance очень сильно заходит в Россию с точки зрения бизнеса. Есть определенный запрос и со стороны ЦБ, который негативно смотрит на криптовалюту и не хочет, чтобы россияне рисковали деньгами", – высказался аналитик.

Эксперт подчеркнул, что сейчас обрушения цен на рынке не ожидается, так как он довольно устойчив. Першиков добавил, что капитализация сферы начинает постепенно повышаться после падения в январе.

Он также выразил мнение, что рынок имеет риски, которые связаны с ужесточением кредитно-денежной политики мировыми центробанками.

"Такое положение дел снизит ликвидность: в этих странах ставки будут повышены. Отчасти инвесторы на криптовалютном рынке предпочтут зафиксировать свои позиции и перейдут на использование более надежных инструментов для повышения доходности. Это будет уход от риска на рынке криптовалют", – заключил специалист.

Ранее биржа Binance временно отстранила от участия в торгах россиян, имеющих активы стоимостью свыше 10 тысяч евро. Пользователям нельзя будет вносить на счета дополнительные средства и покупать криптовалюту. В Binance отметили, что пока не планируют прекращать деятельность в РФ, но поддержат антироссийские санкции, если понадобится.

