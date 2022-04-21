Криптобиржа Binance ограничит доступ к торгам для пользователей из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Крупнейшая мировая криптобиржа Binance решила временно отстранить от участия в торгах россиян, которые располагают активами стоимостью свыше 10 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении на сайте биржи.
Таким пользователям нельзя будет вносить на счета дополнительные средства и покупать криптовалюту, однако они по-прежнему смогут вывести все средства в течение 90 дней. Это решение также затронет и других россиян, если стоимость их активов превысит указанную сумму после 25 апреля.
Срок действия данного ограничения не называется. При этом представители биржи отмечают, что пока не прекращают работу в России, но поддержат антироссийские санкции, если потребуется. Для новых инвесторов из РФ регистрация на Binance пока открыта.
Ранее электронная платежная система PayPal приостановила работу с пользователями из России. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Россиянам дали время на вывод средств до 18 марта.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.
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