Netflix потерял рекордное за 10 лет число подписчиков

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В первом квартале 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков, сообщает News.ru.

Сервис назвал инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине причинами снижения числа подписчиков.

До этого в компании прогнозировали прирост пользователей сервиса на 2,5 миллиона. Весной сервис ожидает сокращения числа подписчиков еще на два миллиона. Кроме того, Netflix потерял порядка 40% своей рыночной стоимости, стоимость акций сервиса на Нью-Йоркской бирже снизилась на 26%.

Уточняется, что сервис пересмотрит планы подписок и создаст более дешевый тариф, включающий рекламу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В марте Netflix приостановил работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.