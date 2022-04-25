Аналитик допустил снижение цен на бензин в России

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При профиците топлива в России владельцы автозаправочных станций будут стремиться стимулировать спрос. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов.
По его словам, если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин.
Тем не менее, аналитик пояснил, что снижение стоимости бензина если и будет, то незначительным и плавным. Таким образом, розничная цена будет стабильной, но на заправках автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на топливо. Соответствующие поправки в законодательство направил в правительство комитет нижней палаты по промышленности и торговле.
В частности, предлагается на время действия западных санкций дать правительству право устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо. По словам главы комитета Владимира Гутенева, мера необходима в связи с тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания.
В Европе резко подорожал бензин
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