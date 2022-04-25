СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По данным ведомства, из-за прорыва водоотлива произошло частичное обрушение горной массы. В момент происшествия внутри находились 284 человека, а на аварийном участке – два человека. Один из рабочих самостоятельно вышел на поверхность, а другого разыскивают.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса России ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Следователями в ближайшее время будет изъята и изучена вся необходимая документация, допрошены лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности", – говорится в сообщении.

Авария на шахте в Кемеровской области произошла утром в понедельник, 25 апреля. По данным СМИ, в результате происшествия погиб один человек. После сообщений об аварии горноспасатели приступили к эвакуации рабочих.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законов об охране труда и промышленной безопасности. Исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли выехал на место для установления обстоятельств произошедшего.

