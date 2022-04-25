Прокуратура Кузбасса начала проверку после ЧП на шахте "Ерунаковская-8"

Фото: ТАСС/URA.RU/ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Прокуратура Кузбасса начала проверку соблюдения законов об охране труда и промышленной безопасности после аварии водоотлива на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С целью установления обстоятельства произошедшего на место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – отмечается в сообщении.

В настоящее время работы на шахте приостановлены, продолжается эвакуация горняков.

Инцидент произошел утром 25 апреля. Один человек погиб и один пострадал в результате прорыва в системе водоотлива на шахте "Ерунаковская-8". На тот момент сообщалось, что горноспасатели эвакуируют из шахты 211 человек.