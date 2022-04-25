Один человек погиб из-за аварии на водоотливе на шахте в Кузбассе

Фото: ТАСС/URA.RU/ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Один человек погиб и один пострадал в результате прорыва в системе водоотлива на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Горноспасатели эвакуируют из шахты 211 человек.

Ранее сообщалось, что на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека. Видимых повреждений на погибших не выявили, что указывает на возможное отравление газом.

По факту инцидента прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда на опасном производственном объекте.

