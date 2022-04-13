Правительство РФ выделило деньги семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Правительство России выделило деньги на единовременные пособия семьям погибших и пострадавших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2022 году МЧС России в целях предоставления разовой финансовой помощи <...> бюджетные ассигнования в размере 10 950 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду выплату единовременного пособия гражданам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на выплату пособий семьям погибших выделили 750 тысяч рублей. Пострадавшие в результате ЧП получат в общей сложности 10,2 миллиона рублей.

25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная произошел взрыв и пожар. На тот момент под землей находились 285 человек.

Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели. По факту трагедии возбуждено два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев.

