Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало о нарушениях на шахте "Листвяжная" – СК

Высшее руководство компании "СДС-Уголь" знало, что на шахте "Листвяжная" грубо нарушаются правила промышленной безопасности. Об этом сообщил представитель следствия в Кемеровском суде, где избирают меру пресечения новым фигурантам уголовного дела.

Более того, выявили попытки скрыть доказательства и задним числом оформить отчеты о выделении средств на закупку средств безопасности. Обвинения предъявлены владельцу шахты Михаилу Федяеву, гендиректору и техническому директору компании, а также главному инженеру.

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