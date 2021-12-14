Семь человек пострадали в аварии в Вологодской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария с участием двух машин случилась в Вологодской области. Об этом информирует сайт "МВД Медиа".

ДТП случилось на 201-м километре трассы Вологда – Медвежьегорск возле деревни Еськино. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения за рулем Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Gentra.

В результате случившегося пострадали семь человек. При этом четверым потребовалась госпитализация, данных об их состоянии пока нет.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее фура перевернулась и загорелась в Емельяновском районе Красноярского края.

Инцидент произошел у поселка Памяти 13 Борцов. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.