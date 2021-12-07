Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 22:00 среды, 8 декабря. Ранее оно действовало до 12:00 среды.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

С утра вторника, 7 декабря, столичный регион накроют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в Гидрометцентре сообщили ранее.

По прогнозу синоптиков, снегопад в столице сохранится до утра среды, 8 декабря. Температура воздуха составит от -3 до +1 градуса.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 8–16 сантиметров. Последний раз больше 10 сантиметров снега к этому времени выпадало в 2018 году. Тогда толщина снежного покрова составила 13 сантиметров.