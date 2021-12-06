В Санкт-Петербурге морозы побили рекорд 128-летней давности

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
В Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.
По его словам, таких морозов в Северной столице не было уже 128 лет. Температура опустилась до 20,9 градуса ниже нуля. Это на 0,4 градуса меньше, чем было 6 декабря 1893 года.
Леус отметил, что в XXI веке рекорды минимальной температуры в Петербурге обновлялись только два раза: в 2002 и 2015 годах.
Ночь на 6 декабря стала самой холодной еще и с начала зимы. Последний раз в городе так морозно было 25 января 2019 года.
В Москве 6 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха в столице днем составит -3...-1 градуса. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Мороз в Петербурге побил рекорд 1893 года
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