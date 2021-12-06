Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 6 декабря, в Москве ожидается небольшой снег.

Дневная температура составит от -1 до -3 градусов, в Подмосковье – от -1 до -6 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

В столичном регионе из-за гололедицы до 7 декабря действует желтый уровень погодной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться в минусовой зоне, причем такой фон будет сохраняться как в ночные, так и в дневные часы. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что исключение составит лишь вторник. В этот день температура будет колебаться от -1 до +1 градуса.