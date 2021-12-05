Во вторник в Москве выпадет до 20% декабрьской нормы осадков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во вторник, 7 декабря, Москву накроют сильные снегопады, в городе выпадет до 20% декабрьской нормы осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает ТАСС.

"Во вторник регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков – до 7–12 миллиметров, что составляет до 20% месячной нормы", – заявил он.

Тишковец пояснил, что таким образом, сугробы в Москве образуются за две недели до нормы в соответствии с климатическим графиком. При этом, по словам синоптика, температура воздуха 7 декабря поднимется до нуля градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет держаться в минусовой зоне, причем такой фон будет сохраняться как в ночные, так и в дневные часы. Исключение составит лишь вторник, 7 декабря, когда температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

При этом, по его словам, с пятницы, 10 декабря, в столице ожидается понижение температуры до минус 10 градусов. Вильфанд отметил, что погода в столичном регионе приобретет устойчивый зимний характер.