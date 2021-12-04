Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы попросили пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На дорогах очень скользко. Пожалуйста, будьте аккуратнее и, по возможности, пользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении.

Остальных водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

О снегопаде и гололедице москвичей предупредили синоптики. По их прогнозу, днем в субботу в столице будет преимущественно облачно. Температура воздуха составит от 0 до -3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица.

Также синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет дуть с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами скорость ветра будет доходить и до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20:00 4 декабря.