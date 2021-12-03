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Общество

15:51

Москвичей предупредили о сильном ветре

общество погода

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве с пятницы на субботу из-за сильного ветра.

"Период предупреждения – с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря. Местами порывы ожидаются до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Помимо этого, отдельное предупреждение в столичном регионе действует в связи с гололедицей. Оно продлится до 12:00 воскресенья.

Ранее москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик из-за ухудшения погоды. Ожидается, что движение в городе будет осложнено с середины дня. К вечеру загруженность дорог может достигнуть 9 баллов.

Автомобилистов также попросили соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны.

В столице из-за гололедицы ожидается высокая загруженность дорог

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