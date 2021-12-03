В Госдуме предложили привлекать к уборке снега должников по ЖКУ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Должникам по ЖКУ можно предлагать убирать снег за счет погашения задолженности, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она считает, что это предложение пользовалось бы спросом, сообщает телеканал "360".
Ранее в Санкт-Петербурге запустили пилотный проект "Снежный помощник". Жителям предложили за 150 рублей в час помочь сотрудникам коммунальных служб в уборке снега. Однако на предложение согласились 27 человек, из которых договор заключили лишь 10.
Разворотнева считает, что маленький интерес к проекту связан с недостаточной осведомленностью людей. В качестве еще одной причины непопулярности "Снежного помощника" депутат назвала недоверие к коммунальным службам.
При этом она подчеркнула, что к уборке снега можно привлечь должников по ЖКУ.
"Среди них есть разные люди – кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать", – высказалась Разворотнева.
Руководитель проекта "Дом-и-двор.рф" Павел Степура считает, что проектом могут также заинтересоваться студенты и временно неработающие люди.
"У нас сейчас в большинстве новостей речь о коммунальщиках в стиле "опять не справились". Когда в таком негативе приходишь к жителям и просишь помочь поработать, конечно, будет отказ", – заключил Степура.
Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидаются снегопады, в результате которых сугробы могут вырасти до 20 сантиметров.
Согласно прогнозам, на следующей неделе активизируются циклонические вихри, будет преобладать зимний характер погоды. Ожидается, что в ближайшие пять дней выпадет около 30–40 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы.
Жителей столицы предупредили о сильных снегопадах на следующей неделе
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