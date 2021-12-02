Москвичам пообещали 20-сантиметровые сугробы на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве на следующей неделе ожидаются снегопады, в результате которых сугробы могут вырасти до 20 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram.
Согласно прогнозам, на следующей неделе активизируются циклонические вихри, будет преобладать зимний характер погоды. Ожидается, что в ближайшие пять дней выпадет около 30–40 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы, отметил Тишковец.
Он добавил, что обильные снегопады ожидаются в столице 7 и 8 декабря.
"В результате во второй половине следующей недели (8–12 декабря) снегомерные линейки "утонут" в сугробах на глубину 18–23 сантиметров, а это уже высота снежного покрова, которая по климату характерна для начала января", – написал Тишковец.
Ранее сообщалось, что в первые выходные зимы москвичей ожидают небольшой снег и легкие морозы. В пятницу днем воздух прогреется до +3 градусов. Вечером ожидается кратковременный снег. Высота сугробов в городе местами достигнет 13 сантиметров.
В выходные в город вернутся морозы. По данным метеорологов, в ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится от 1 до −6 градусов. Аналогичная температура сохранится и в субботу днем. А в воскресенье в дневные часы температура воздуха составит от 0 до −5 градусов.
Москвичей предупредили о метели
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