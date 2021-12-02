Врач объяснил, почему ноги отекают перед снегопадом

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с Москвой 24 рассказал, что при смене погоды ноги могут болеть и опухать из-за дефицита витаминов и элементов. Причиной отечности также могут стать неврологические изменения, которые возникают при нарушениях в нервных волокнах и сосудах.
"Дефицит витаминов, микро- и макроэлементов распространен среди населения достаточно широко. Чаще всего людям не хватает витаминов группы B и магния", – отметил Алексей Жито.
По словам эксперта, из-за недостатка этих веществ при изменении метеорологических условий может возникнуть так называемая судорожная готовность. В ногах появляется тяжесть, и даже лежа или сидя человек ощущает потребность ими двигать.
При перемене погоды могут отекать нервные волокна, что также провоцирует болевые ощущения. Если у пациента нарушен венозный отток, то его состояние может ухудшиться, отмечает врач.
Больше всего от болей в ногах страдают пожилые, диабетики, курильщики со стажем, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациенты с анемией. По словам эксперта, у них происходит уменьшение потока крови к некоторым частям тела. Из-за этого нижние конечности не получают необходимую порцию кислорода.
Эксперт советует обратиться к врачу, если человек постоянно наблюдает у себя вышеперечисленные симптомы и ощущает дискомфорт. В таких случаях, как правило, исследуют уровень витаминов, проводят УЗИ сосудов нижних конечностей: артерий и вен.
В домашних условиях терапевт рекомендует делать легкие упражнения, например катать ноги на специальном валике.
"Тем самым улучшается артериальное кровоснабжение и снимается отечность. Вены "продавливаются", происходит отток крови от мышц, а следовательно, и продуктов распада", – объясняет врач.
Терапевт рекомендует соблюдать обильный питьевой режим, чтобы кровь как следует снабжалась жидкостью.
Алексей Жито отмечает, что в рационе обязательно должны присутствовать цельно-зерновые злаки, мясо, рыба и яйца. Они содержат необходимые вещества, помогающие избегать болей в ногах.
Ранее аллерголог-иммунолог Анна Сурженко посоветовала в ненастную погоду включать в рацион теплые напитки: чай с лимоном, имбирем или облепихой. По мнению эксперта, это отличный способ согреться и получить дозу антиоксидантов для поддержания иммунной системы. Эксперт рекомендовала есть больше овощей и фруктов, а также следить за тем, чтобы в организм поступал витамин С.
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