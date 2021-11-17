Инфекционист оценил опасность заражения вирусом Коксаки

В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения вирусом Коксаки. Заболевания, которые он вызывает, являются широко распространенными в России и большинстве стран мира. Рассказываем, насколько опасен вирус и какие методы профилактики существуют.



Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Проявил себя в ноябре

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что вирус Коксаки на фоне пандемии COVID-19 изменил свою сезонность.

"В текущем году случаи гриппа регистрировались уже в августе, хотя обычно это бывает в ноябре – декабре, а вирусы Коксаки, циркулирующие преимущественно в летние месяцы, проявили себя в ноябре", – отметили в ведомстве.

Вирус получил такое название потому, что впервые был обнаружен в небольшом городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк. Заразиться можно при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы.

Основной источник распространения болезни – человек, который выделяет вирус в окружающую среду вместе с испражнениями. Также возможен воздушно-капельный путь передачи, поскольку инфекция выделяется из верхних дыхательных путей. По словам специалистов, вирус достаточно живучий. Возбудитель инфекции может до двух месяцев оставаться жизнеспособным в воде, на поверхности предметов и на продуктах, а в замороженном состоянии – до нескольких лет.





из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе.

Специалисты выделяют два вида вирусов Коксаки. При заражении вирусом группы А могут появиться высыпания на коже, наступить поражение верхних дыхательных путей, стоматит, конъюнктивит и диарея. Между тем для группы Б, которая в основном распространена среди детей до 15 лет, характеры поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, появление сыпи, боли в животе и грудной клетке.

Иногда вирус может вызвать осложнения, требующие госпитализации и серьезного лечения: вирусный менингит, энцефалит, миокардит. Такие заболевания могут привести даже к летальном исходу.

Как отмечает Роспотребнадзор, в настоящее время специфической профилактики вызываемой вирусом инфекции не существует. Поэтому в ведомстве посоветовали россиянам соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки, овощи и фрукты, проводить термическую обработку продуктов питания, избегать контактов с инфицированными людьми.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Рот-ладонь-подошва"

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал Москве 24, что обычно вирус Коксаки проявляется в виде пузырьков, которые возникают на ладонях, на подошвах и слизистых полостях рта.

"Его еще называют болезнью "рот-ладонь-подошва". Пузырьки могут быть и на других частях тела, например на ягодицах и ногах. При таких высыпаниях больно глотать, употреблять пищу, ходить. Самое неприятное – четкой противовирусной терапии не существует", – подчеркнул специалист.

По словам врача, для лечения в основном используют сорбенты, которые имеют доказанную эффективность и снижают длительность заболевания, а также у людей уменьшается риск осложнений. В среднем болезнь длится 10–14 дней, добавил Акинфиев.





Илья Акинфиев врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Взрослые переболевают без каких-то последствий, что нельзя сказать про малышей. У детей очень часто бывает такое осложнение, как миокардит, то есть воспаление мышцы сердца. Поэтому обязательно нужно проводить УЗИ сердца.

Специалист объяснил, что первыми симптомами заражения могут быть послабление стула, интоксикация, повышение температуры, ломота в мышцах и общая слабость.

Основные правила профилактики – соблюдение правил личной гигиены, а также отказ от посещения бассейнов в отелях, где есть много инфицированных вирусом Коксаки, заключил инфекционист.