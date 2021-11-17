Инфекционист оценил опасность заражения вирусом Коксаки

В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения вирусом Коксаки. Заболевания, которые он вызывает, являются широко распространенными в России и большинстве стран мира. Рассказываем, насколько опасен вирус и какие методы профилактики существуют.
Проявил себя в ноябре
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что вирус Коксаки на фоне пандемии COVID-19 изменил свою сезонность.
"В текущем году случаи гриппа регистрировались уже в августе, хотя обычно это бывает в ноябре – декабре, а вирусы Коксаки, циркулирующие преимущественно в летние месяцы, проявили себя в ноябре", – отметили в ведомстве.
Вирус получил такое название потому, что впервые был обнаружен в небольшом городе Коксаки, расположенном к югу от Олбани в штате Нью-Йорк. Заразиться можно при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы.
Основной источник распространения болезни – человек, который выделяет вирус в окружающую среду вместе с испражнениями. Также возможен воздушно-капельный путь передачи, поскольку инфекция выделяется из верхних дыхательных путей. По словам специалистов, вирус достаточно живучий. Возбудитель инфекции может до двух месяцев оставаться жизнеспособным в воде, на поверхности предметов и на продуктах, а в замороженном состоянии – до нескольких лет.
Специалисты выделяют два вида вирусов Коксаки. При заражении вирусом группы А могут появиться высыпания на коже, наступить поражение верхних дыхательных путей, стоматит, конъюнктивит и диарея. Между тем для группы Б, которая в основном распространена среди детей до 15 лет, характеры поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, появление сыпи, боли в животе и грудной клетке.
Иногда вирус может вызвать осложнения, требующие госпитализации и серьезного лечения: вирусный менингит, энцефалит, миокардит. Такие заболевания могут привести даже к летальном исходу.
Как отмечает Роспотребнадзор, в настоящее время специфической профилактики вызываемой вирусом инфекции не существует. Поэтому в ведомстве посоветовали россиянам соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки, овощи и фрукты, проводить термическую обработку продуктов питания, избегать контактов с инфицированными людьми.
"Рот-ладонь-подошва"
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал Москве 24, что обычно вирус Коксаки проявляется в виде пузырьков, которые возникают на ладонях, на подошвах и слизистых полостях рта.
"Его еще называют болезнью "рот-ладонь-подошва". Пузырьки могут быть и на других частях тела, например на ягодицах и ногах. При таких высыпаниях больно глотать, употреблять пищу, ходить. Самое неприятное – четкой противовирусной терапии не существует", – подчеркнул специалист.
По словам врача, для лечения в основном используют сорбенты, которые имеют доказанную эффективность и снижают длительность заболевания, а также у людей уменьшается риск осложнений. В среднем болезнь длится 10–14 дней, добавил Акинфиев.
Специалист объяснил, что первыми симптомами заражения могут быть послабление стула, интоксикация, повышение температуры, ломота в мышцах и общая слабость.
Основные правила профилактики – соблюдение правил личной гигиены, а также отказ от посещения бассейнов в отелях, где есть много инфицированных вирусом Коксаки, заключил инфекционист.