Врач объяснил, можно ли подцепить инфекции от упаковки продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев рассказал Москве 24, существует ли вероятность заразиться инфекциями после контакта с упаковкой продуктов.

Эксперт отметил, что наличие бактерий на товаре зависит от среды, в которой он хранился и продавался. Если на складе или в магазине были замечены мыши, есть высокий риск заражения иерсиниозом, говорит Акинфиев. Это инфекция, которая передается через испражнения грызунов. В этой связи особое внимание специалист уделил продуктам, которые выпускаются в консервах.

"К примеру, упаковку, в которой продается печенье, нужно сорвать и выбросить. Когда открывают тот же сок, то крышку не стоит облизывать. Если немытую банку консервов протыкают специальным ножом, инфекция может проникнуть внутрь продукта и там размножаться", – предупреждает Акинфиев.





Илья Акинфиев врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иерсиниоз опасен тем, что вызывает достаточно серьезное отравление с обезвоживанием. Инфекция сопровождается интоксикацией организма, повышенной температурой до 39 градусов и головной болью. Это очень опасное состояние для детей, а у пожилых людей может закончиться летальным исходом.

Кроме иерсиниоза, на упаковках продуктов может находиться и сальмонелла, продолжает Акинфиев. Это бактерия, которая может находиться на скорлупе яиц.

"К примеру, если потрогать скорлупу, а затем этими же руками взять упаковку печенья, сальмонелла на нее попадет. Но когда ее возьмет другой человек, это не опасно, так как концентрация бактерии на поверхности будет небольшой. Поэтому заражения не произойдет", – успокаивает собеседник Москвы 24.

По словам эксперта, из-за низкой концентрации бактерий на упаковке товаров вероятность подцепить сальмонеллу или другие инфекции одинаково мала.

"Здесь нужно говорить о количестве бактерий или вируса, которое необходимо для заражения. На упаковке продуктов оно слишком мало. Поэтому бактерии не будут на ней развиваться", – говорит Акинфиев.

С учетом вышесказанного инфекционист посоветовал тщательно мыть консервы перед вскрытием. При этом необходимости поступать так же с другими упаковками в целом нет, сказал он.

"Не надо заниматься фанатизмом в этом вопросе. Например, протирать все упаковки подряд спиртом и отмывать их. В этом я не вижу необходимости", – резюмировал эксперт.

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