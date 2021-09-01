Названы главные "послеотпускные" болезни россиян

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Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал распространенные болезни, которые россияне привозят после отпуска. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, среди "послеотпускных" болезней у россиян распространены острые респираторные вирусные инфекции, половые, а также кишечные и ротавирусные инфекции.

"С курортов также можно вернуться с кожными заболеваниями различной этиологии: с грибком, который может поражать ногти и вызывать ужасный зуд, а также лишаем", – рассказал эксперт.

Также, как отметил врач, при ОРВИ рекомендуется профилактика – витаминизация. После возвращения из южных стран следует одеваться теплее, чтобы акклиматизация прошла без риска повреждения иммунитета.

Ранее в Псковской области врачи выявили случай малярийной инфекции у пациента, который ранее посетил тропики. Мужчина поступил в медучреждение в середине августа, а пришел в себя в последние дни месяца. На данный момент пациента экстренно перевели в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова Санкт-Петербурга.