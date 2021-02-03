Эксперты рассказали, чем могут быть опасны поездки в тропические страны

Громкое обсуждение развернулось вокруг истории с двухлетней девочкой, которую укусила на Занзибаре муха цеце. Жительница Перми и ее дочь отдохнули на курорте еще в ноябре, но от тропических паразитов, по сообщениям СМИ, не могут избавиться до сих пор. Рассказываем, какая еще опасность может поджидать туристов в экзотических странах и что делать, чтобы отдых прошел без последствий.

Последствия поездки в Занзибар

Как сообщают СМИ, пермячка Наталья Пашина долго не могла понять, что происходит с ее двухлетней дочерью. Через три недели после возвращения из Занзибара у ее ребенка стали болеть суставы, под Новый год уже поднялась высокая температура. Сначала Наталья связывала это с тем, что у девочки режутся зубы, а суставы могут болеть в процессе роста.

Но ситуация ухудшалась, и женщина впервые задумалась, что дочь могла заразиться малярией. В памяти всплыл случай, когда во время экскурсии в занзибарскую деревню неизвестное насекомое укусило Еву в глаз. Женщина запомнила, что в деревенских лужах плавали личинки каких-то насекомых.

В Перми девочку госпитализировали и сначала, по словам Натальи, стали лечить от почечной недостаточности. После курса антибиотиков ребенка выписали домой, но у нее снова началась лихорадка. Новые исследования обнаружили, что в организме Евы живут какие-то паразиты.

По словам родственников Натальи, малышка спит по 20 часов в день, не ест и ее сознание сильно замутнено. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пермский краевой Минздрав, у девочки подтвердили диагноз – "укус мухи цеце". Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении, а анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии. Предположительно, двухлетнюю девочку отправят на лечение в Санкт-Петербург.

Какая опасность может поджидать в тропических странах

В тропических странах гораздо больше различных насекомых и членистоногих, чем в России, рассказал в диалоге с Москвой 24 энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Мусолин. В зависимости от страны и климата ядовитые и паразитарные представители могут быть разными. Малярийные комары и муха цеце любят влажный климат, скорпионы и пауки живут в более сухих районах.

Мусолин отметил, что туристы, выезжающие в тропические страны, зачастую не могут распознать, безопасное перед ними насекомое или нет. Даже после укуса это не всегда легко определить.





Дмитрий Мусолин энтомолог, доктор биологических наук Укус может быть незаметный и безболезненный, но от него можно получить целый ряд заболеваний при попадании паразитов в кровеносную систему человека. Например, та же малярия, которую можно получить от комаров.

В тропических странах можно подхватить целый ряд болезней, начиная от обычной диареи и заканчивая желтой лихорадкой и бешенством, рассказал паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Владимир Сергиев. По словам эксперта, если человек заразится редкой для нашей страны инфекцией, то в России может просто не быть лекарств, чтобы ее лечить. И даже противомалярийные препараты не во всех случаях могут быть эффективны. "Очень многие паразиты устойчивы к лекарствам", – отметил Сергиев.

Кроме того, эксперт предупредил, что при въезде в экзотические страны с другим климатом у людей могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания.





Владимир Сергиев паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Если вы едете из своего привычного климата в экзотику, подумайте, что у вас болит. Это все там обострится. Все таблетки, которые вы пьете, надо обязательно брать с собой.

По мнению Сергиева, для маленьких детей такие путешествия тоже могут быть стрессом. "Тут прежде всего вопрос к родителям: приоритет собственного удовольствия или здоровье ребенка? В таком возрасте лучше не возить детей в тропики, тем более зимой", – подчеркнул эпидемиолог.





Владимир Сергиев паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Ребенку, чтобы привыкнуть к другому климату, нужно минимум 2–3 недели. А тут его на 10 дней вытащили в Африку, организм только начал адаптироваться, а ему уже опять надо ехать в зиму. Я бы до 7 лет не возил детей.

Сергиев отметил, что у маленьких детей еще не выработался иммунитет. И он может заболеть просто от того, что в другой стране высокая температура.

Как обезопасить себя в поездке в тропики

Тропические инфекции могут привести к поражениям кишечника, кожи, глаз, систем и органов человека, зачастую они протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению. Чтобы избежать негативных последствий от поездок в Африку, Евразию, Южную Америку и другие страны с экваториально-тропическим климатом, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться ряда правил:

– употреблять только пищу и воду, в которой вы уверены (вода в упаковке или кипяченая);

– подвергать тепловой обработке рыбу, мясо и морепродукты, мыть овощи и фрукты непроточной водой или обдавать их кипятком;

– по возможности не пробовать незнакомые продукты, угощения от местных жителей, не есть сырую или необработанную еду, купленную на рынке;

– стараться, чтобы при купании вода не попадала в рот;

– для защиты от насекомых применять репелленты и инсектициды, в помещениях закрывать сетками окна и двери. Если обнаружили следы укуса насекомых, высыпания или другие кожные проявления, сразу обратиться к врачу.

Одним из самых больших инфекционных рисков в тропических регионах на сегодняшний день считается желтая лихорадка. Ежегодно ВОЗ формирует список стран, где есть риск желтой лихорадки, и перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации для туристов. Информация регулярно обновляется на сайте Роспотребнадзора.



В некоторых государствах существует неблагоприятная инфекционная обстановка по таким заболеваниям, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция. Для посещения таких стран прививки не обязательны, но рекомендованы.

Вакцинацию против брюшного тифа рекомендуется провести за 2 недели до выезда в Индию, Таиланд, Таджикистан, Узбекистан и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии. Невосприимчивость к инфекции сохраняется в течение трех лет.

Риск малярии существует в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. При въезде в эндемичные по малярии страны необходимо заблаговременно начать прием противомалярийных препаратов. Актуальную информацию перед поездкой можно проверить на сайтах посольств или в турагентствах, которые организуют путешествие.