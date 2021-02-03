Эксперты рассказали, чем могут быть опасны поездки в тропические страны

Громкое обсуждение развернулось вокруг истории с двухлетней девочкой, которую укусила на Занзибаре муха цеце. Жительница Перми и ее дочь отдохнули на курорте еще в ноябре, но от тропических паразитов, по сообщениям СМИ, не могут избавиться до сих пор. Рассказываем, какая еще опасность может поджидать туристов в экзотических странах и что делать, чтобы отдых прошел без последствий.
Последствия поездки в Занзибар
Как сообщают СМИ, пермячка Наталья Пашина долго не могла понять, что происходит с ее двухлетней дочерью. Через три недели после возвращения из Занзибара у ее ребенка стали болеть суставы, под Новый год уже поднялась высокая температура. Сначала Наталья связывала это с тем, что у девочки режутся зубы, а суставы могут болеть в процессе роста.
Но ситуация ухудшалась, и женщина впервые задумалась, что дочь могла заразиться малярией. В памяти всплыл случай, когда во время экскурсии в занзибарскую деревню неизвестное насекомое укусило Еву в глаз. Женщина запомнила, что в деревенских лужах плавали личинки каких-то насекомых.
В Перми девочку госпитализировали и сначала, по словам Натальи, стали лечить от почечной недостаточности. После курса антибиотиков ребенка выписали домой, но у нее снова началась лихорадка. Новые исследования обнаружили, что в организме Евы живут какие-то паразиты.
По словам родственников Натальи, малышка спит по 20 часов в день, не ест и ее сознание сильно замутнено. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пермский краевой Минздрав, у девочки подтвердили диагноз – "укус мухи цеце". Сейчас ребенок находится в инфекционном отделении, а анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии. Предположительно, двухлетнюю девочку отправят на лечение в Санкт-Петербург.
Какая опасность может поджидать в тропических странах
В тропических странах гораздо больше различных насекомых и членистоногих, чем в России, рассказал в диалоге с Москвой 24 энтомолог, доктор биологических наук Дмитрий Мусолин. В зависимости от страны и климата ядовитые и паразитарные представители могут быть разными. Малярийные комары и муха цеце любят влажный климат, скорпионы и пауки живут в более сухих районах.
Мусолин отметил, что туристы, выезжающие в тропические страны, зачастую не могут распознать, безопасное перед ними насекомое или нет. Даже после укуса это не всегда легко определить.
В тропических странах можно подхватить целый ряд болезней, начиная от обычной диареи и заканчивая желтой лихорадкой и бешенством, рассказал паразитолог и эпидемиолог, академик РАН Владимир Сергиев. По словам эксперта, если человек заразится редкой для нашей страны инфекцией, то в России может просто не быть лекарств, чтобы ее лечить. И даже противомалярийные препараты не во всех случаях могут быть эффективны. "Очень многие паразиты устойчивы к лекарствам", – отметил Сергиев.
Кроме того, эксперт предупредил, что при въезде в экзотические страны с другим климатом у людей могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания.
По мнению Сергиева, для маленьких детей такие путешествия тоже могут быть стрессом. "Тут прежде всего вопрос к родителям: приоритет собственного удовольствия или здоровье ребенка? В таком возрасте лучше не возить детей в тропики, тем более зимой", – подчеркнул эпидемиолог.
Сергиев отметил, что у маленьких детей еще не выработался иммунитет. И он может заболеть просто от того, что в другой стране высокая температура.
Как обезопасить себя в поездке в тропики
Тропические инфекции могут привести к поражениям кишечника, кожи, глаз, систем и органов человека, зачастую они протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению. Чтобы избежать негативных последствий от поездок в Африку, Евразию, Южную Америку и другие страны с экваториально-тропическим климатом, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться ряда правил:
– употреблять только пищу и воду, в которой вы уверены (вода в упаковке или кипяченая);
– подвергать тепловой обработке рыбу, мясо и морепродукты, мыть овощи и фрукты непроточной водой или обдавать их кипятком;
– по возможности не пробовать незнакомые продукты, угощения от местных жителей, не есть сырую или необработанную еду, купленную на рынке;
– стараться, чтобы при купании вода не попадала в рот;
– для защиты от насекомых применять репелленты и инсектициды, в помещениях закрывать сетками окна и двери. Если обнаружили следы укуса насекомых, высыпания или другие кожные проявления, сразу обратиться к врачу.
Одним из самых больших инфекционных рисков в тропических регионах на сегодняшний день считается желтая лихорадка. Ежегодно ВОЗ формирует список стран, где есть риск желтой лихорадки, и перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации для туристов. Информация регулярно обновляется на сайте Роспотребнадзора.
Вакцинацию против брюшного тифа рекомендуется провести за 2 недели до выезда в Индию, Таиланд, Таджикистан, Узбекистан и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии. Невосприимчивость к инфекции сохраняется в течение трех лет.
Риск малярии существует в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. При въезде в эндемичные по малярии страны необходимо заблаговременно начать прием противомалярийных препаратов. Актуальную информацию перед поездкой можно проверить на сайтах посольств или в турагентствах, которые организуют путешествие.