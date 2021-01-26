В АТОР рассказали, на каких условиях можно лететь в страны с открытыми границами

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Однако въезд россиянам с туристическими целями туда невозможен. Разбираемся, в какие еще государства российским путешественникам пока не удастся попасть, а куда уже можно бронировать туры.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Границы открыты, но не для всех

Распоряжение о возобновлении авиасообщения по четырем новым направлениям подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





из сообщения пресс-службы правительства Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса.

В документе уточняется, что граждане этих государств или обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху. Россияне также получат возможность улететь в любую из этих стран.

С 27 января пассажирские рейсы по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели будут осуществляться по два раза в неделю, Москва – Доха – три полета в неделю. Рейсы в Хельсинки будут осуществляться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю из каждого пункта.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 напомнил, что с туристическими целями россиянам в эти четыре страны пока въехать невозможно.



По каким визам можно въехать в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар

По данным АТОР, поездки в указанные четыре страны россиянам можно осуществлять в следующих случаях:

Финляндия: только учебные или гуманитарные визиты. Границы для россиян с другими целями закрыты минимум до 9 февраля 2021 года. При этом аэропорт Хельсинки туристы теоретически могут использовать как транзитный хаб.

Вьетнам: въезд для россиян только по рабочей визе (зарубежные инвесторы, дипломаты, эксперты, высококвалифицированные рабочие и бизнес-менеджеры). Все прибывающие будут обязаны сделать 2 ПЦР-теста (в течение 3 дней до вылета и тест по прилете), а также пройти двухнедельный карантин. Прилетающие с бизнес-целями на срок менее 14 дней формально не подвергаются карантину, но должны сдать тест на коронавирус и соблюдать меры профилактики.

Индия: все полеты в страну из-за рубежа приостановлены до 31 января 2021 года. Исключение составляют только вывозные и гуманитарные рейсы. Таким образом, поездки для отдыха в Индию невозможны. Более того, туристические и электронные визы, выданные ранее, аннулированы, новые не выдаются. Некоторые исключения по въезду касаются только иностранных супругов и детей граждан Индии, студентов (если один из родителей является гражданином Индии) и ряда других категорий. Россиянам также не разрешен транзит через эту страну.

Катар: границы закрыты для российских туристов. Въезд возможен только для дипломатов, обладателей вида на жительство в Катаре и иностранных рабочих. Все прибывающие должны по прилете пройти тест на коронавирус и соблюдать карантин. Кроме того, можно использовать Доху как транзитный пункт, например для поездки на Мальдивы.

При этом в ближайшее время возобновление международного авиасообщения России с Катаром коснется и туристических полетов. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Куда лететь отдыхать

Путаница в понимании, куда можно путешествовать, а куда нет, возникает не только из-за того, что не везде ждут туристов. Также некоторые страны открывают свои границы, но международное авиасообщение с ними еще не восстановлено.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Есть страны, которые в одностороннем порядке уже разрешили въезд россиянам. Их очень много, свыше 40 стран. Но авиасообщение возобновлено только с 20 из них.

Горин уточнил, что в каждой стране с открытыми границами свои условия въезда. В разных государствах необходимо наличие ПЦР-теста, заполнение электронной формы и получение QR-кода, прохождение карантина. В большинстве стран с открытыми границами обязательно требуется медицинская страховка, которая покрывает лечение коронавируса.

На сегодняшний день туризм из России хорошо налажен с пятью государствами, в которых россияне отдыхают этой зимой.





Дмитрий Горин виде-президент АТОР Из открытых стран с целью туризма популярны Турция, ОАЭ, Куба, Занзибар и Мальдивы.

Для посещения Турции необходимо будет предоставить тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета. Дополнительный тест, помимо сделанного за трое суток, понадобится по прилете в ОАЭ и Кубу. На Занзибар ПЦР-тестирование не нужно.

В АТОР подчеркнули, что ситуация периодически меняется, поэтому непосредственно перед поездкой лучше уточнять, какие правила въезда в страну действуют на текущий момент. Актуальная информация об этом есть на сайте Ростуризма и министерства иностранных дел, заключил Горин.