Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в РФ в 2021 году

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В 2021 году цены на отдых в России могут увеличиться минимум на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.
"Аналитики еще в конце декабря прошлого года пришли к выводу, что даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост стоимости туристических услуг в 2021 году составит 10%, а в пессимистичном – выше", – говорится в сообщении.
По данным специалистов, в январе на этапе раннего бронирования туров стоимость проживания в гостиницах возросла с 3 до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 10% подорожало размещение на курортах Краснодарского края и Крыма.
В АТОР отметили, что при высоких темпах заполнения гостиниц и санаториев проживание в них после окончания сроков раннего бронирования может подорожать на 25%.
Ранее стало известно, что россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны. Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%. Внутри этого направления на первом месте по спросу Сочи и Анапа. Крым занимает второе место, а на третьем – санатории Кавминвод.
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