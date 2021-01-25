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Москва 24

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Общество

21:14

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Вьетнама, Финляндии, Индии и Катара

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

"Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса", – сказано в сообщении.

Уточняется, что граждане указанных государств, а также те, кто имеет вид на жительство, могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска.

Более того, россияне также получат возможность посещать эти страны.

Ранее сообщалось, что с 27 января возобновится международное авиасообщение России с указанными государствами. Отмечалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.

Армения также открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство страны. Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным, так и сухопутным путем.

Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Возобновление авиасообщения с Катаром коснется и полетов туристов

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