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Общество

08:27

Названы самые дорогие билеты на самолеты и поезда в январе

общество туризм за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитики назвали самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе, сообщает RT.

По данным специалистов, самым дорогим перелетом первого месяца зимы стал рейс из Москвы в Канкун и обратно. Он обошелся в 502 тысячи рублей. Чуть дешевле пассажирам обошелся перелет из Москвы в Мале и обратно – 469 тысяч рублей. За билет в один конец из Москвы в Дубай пассажирам пришлось отдать 354 тысячи рублей.

Самое дорогое путешествие на поезде – из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне — обошлось в 29 тысяч рублей. На втором месте оказалось тоже путешествие из Москвы в Петербург – на "Сапсане" за 25,9 тысячи рублей. Замыкает тройку проезд из Краснодара в Сургут за 23,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" открыла продажу субсидируемых билетов в Москву из городов Дальнего Востока и из Калининграда. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономклассе для перевозок до 31 декабря 2021 года.

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