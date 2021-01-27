Авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представители авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах, сообщает газета "Известия".
Холдинг "Аэропорты регионов" и шесть авиакомпаний заявили, что пассажиры благодаря код-шерингу, который в основном используется для организации трансферных перевозок, смогут выбрать из широкого списка удобный для себя маршрут до места назначения. Также, по их мнению, улучшится транспортная доступность северных, северо-восточных и других удаленных территорий.
Авторы инициативы подчеркнули, что авиакомпании, в свою очередь, увидят заметные положительные изменения в заполняемости рейсов на субсидируемых маршрутах, а у аэропортов увеличится трансферный пассажиропоток.
Кроме того, в авиакомпаниях считают, что предлагаемый ими механизм позволит государству улучшить эффективность расходования бюджетных средств. В то же время отмечается, что инициатива позволит региональным аэропортам стать альтернативой московскому авиационному узлу.
Помимо этого, представители авиакомпаний заявили, что механизм субсидирования перевозок по постановлению правительства № 1242 является наиболее эффективным драйвером формирования региональной маршрутной сети. По прогнозу специалистов Росавиации, рейсами по субсидируемым маршрутам в 2021 году смогут воспользоваться 3,7 миллиона пассажиров.
2 января авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу субсидируемых билетов в Москву из городов Дальнего Востока и Калининграда. Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в эконом-классе для перевозок до 31 декабря 2021 года.
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