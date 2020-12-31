Эксперт объяснил, какие права имеют пассажиры при отмене или задержке авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал Москве 24, какие права имеют туристы, чьи рейсы задержали или отменили из-за погодных условий.
Ранее сообщалось, что утром 31 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 150 рейсов. В частности, в Домодедово из-за последствий ледяного дождя даже на время были ограничены полеты.
Для обеспечения безопасности там потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Вместе с тем пассажиры, которые находятся в Домодедово, уже начали жаловаться на ситуацию в соцсетях.
Сейчас полеты в аэропорту уже возобновлены с обеих взлетно-посадочных полос.
"Если задержка составляет более двух часов, то пассажиры имеют право потребовать стоимость билетов назад и им обязаны вернуть деньги, даже если билеты невозвратные. Если пассажиры желают все-таки лететь, то по прошествии 4–6 часов их обязаны кормить", – объяснил Янков.
Эксперт добавил, что авиакомпании в любом случае обязаны отправить своих пассажиров в пункты назначения, когда для этого появятся условия, при этом человек ничего не доплачивает.
На фоне задержки ряда авиарейсов в столичных аэропортах московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала проверку. Сейчас в аэропорту Домодедово находится исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец, который следит за ситуацией. Правоохранители будут разбираться в причинах заминки, а также выяснять, соблюдались ли права пассажиров.
Гололед и гололедица в столице сохранятся до 21:00 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу. В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и снизить скорость движения.
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