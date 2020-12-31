Полеты возобновлены с обеих ВПП аэропорта Домодедово

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Возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос аэропорта Домодедово, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", – говорится в сообщении.

Вернулись 30 из 40 рейсов, которые из-за погодных условий уходили на запасные аэродромы. Более 40 самолетов ожидает вылета из Домодедово.

"С 8:45 до 14:00 из аэропорта вылетело 52 рейса. Еще 43 рейса ожидает вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов", – рассказали в авиагавани.

Ранее сообщалось, что на утро 31 декабря в столичных аэропортах было задержано и отменено почти 150 рейсов. Пресс-служба Домодедово пояснила, что ледяной дождь стал причиной сбоев в расписании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла.