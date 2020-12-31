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Транспорт

14:24

Прокуратура начала проверку из-за задержек авиарейсов в Москве

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержкой ряда авиарейсов в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла в период с 30 по 31 декабря текущего года", – говорится в сообщении.

Для контроля ситуации в аэропорту Домодедово находится исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец. В ходе проверки прокуратура выяснит причины задержек и отмены рейсов, а также выяснит, соблюдались ли права пассажиров.

Ранее сообщалось, что на утро 31 декабря в столичных аэропортах было задержано и отменено почти 150 рейсов. Пресс-служба Домодедово пояснила, что ледяной дождь стал причиной сбоев в расписании.

Там уточнили, что для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами.

Пассажиры столпились в Домодедово из-за задержки рейсов

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