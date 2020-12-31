Почти 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На утро 31 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 150 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
В аэропорту Внуково задержано 12 рейсов и два отменено, в Домодедово задержали 73 и отменили три рейса, в Шереметьево восемь рейсов задержано, отменен же 51 авиарейс.
"Из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 06:35 до 07:45 были на время ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочной полосы появилась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления", – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Домодедово.
Там уточнили, что для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прилета рейсов.
Ранее в МЧС предупредили, что в столице гололед и гололедица сохранятся до 21:00 31 декабря. В связи с непогодой специалисты рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
2020 год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений. По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в Москве был 2019-й, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса.
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