Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода, небольшие осадки и околонулевая температура ожидаются в столичном регионе в последний день уходящего года, сообщает Гидрометцентр.

Днем 31 декабря в Москве температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов Цельсия при юго-восточном ветре 5–10 метров в секунду.

В новогоднюю ночь столбики термометров незначительно опустятся и будут показывать от -1 до +1 градуса. Ветер останется прежним.

На протяжении всего четверга синоптики прогнозируют небольшие осадки и гололед. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается мокрый снег и слякоть, а к концу праздников прогнозируются морозы. При этом, по словам синоптика, 2021 год начнется с теплой погоды.