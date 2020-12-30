Жителей столицы предупредили о гололедице и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра продлили в столице до 31 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Синоптики рассказали, что в городе установится потенциально опасная погода. Предупреждение о гололедице будет действовать в столичном регионе до 00:00 31 декабря. Ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается до 09:00 30 декабря.
Тем временем в среду в городе установится облачная погода с небольшими осадками. Столбики термометров будут показывать от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов.
Заммэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Особое внимание специалисты уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
Синоптики рассказали об опасной московской погоде
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