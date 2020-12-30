Жителей столицы предупредили о гололедице и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра продлили в столице до 31 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Синоптики рассказали, что в городе установится потенциально опасная погода. Предупреждение о гололедице будет действовать в столичном регионе до 00:00 31 декабря. Ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается до 09:00 30 декабря.

Тем временем в среду в городе установится облачная погода с небольшими осадками. Столбики термометров будут показывать от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов.

Заммэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Особое внимание специалисты уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.

