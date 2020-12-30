Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и слякоть, а к концу праздников прогнозируются морозы, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
При этом, по словам синоптика, 2021 год начнется с теплой погоды.
"Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая – минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2", – рассказала Позднякова РИА Новости.
Метеоролог добавила, что ветер ожидается южный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. В столице, по ее словам, будет идти мокрый снег, в некоторых районах – снежная крупа.
Позднякова рассказала, что 2 января прогнозируется облачная погода, временами пройдет снег, ночью температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.
3 января в столице местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в течение суток в столичном регионе составит от 0 до минус 5 градусов.
По словам специалиста, 4 января ожидается постепенное похолодание. После пятого числа преобладающая температура установится на уровне 6–11 градусов мороза, днем – от минус 3 до минус 8.
При этом в Москве до 31 декабря продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра.
Заммэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Особое внимание специалисты уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.
Синоптики рассказали об опасной московской погоде
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