Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и слякоть, а к концу праздников прогнозируются морозы, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом, по словам синоптика, 2021 год начнется с теплой погоды.

"Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая – минус 1 – плюс 1, по области – минус 3 – плюс 2", – рассказала Позднякова РИА Новости.

Метеоролог добавила, что ветер ожидается южный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. В столице, по ее словам, будет идти мокрый снег, в некоторых районах – снежная крупа.

Позднякова рассказала, что 2 января прогнозируется облачная погода, временами пройдет снег, ночью температура воздуха составит от нуля до минус двух градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

3 января в столице местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в течение суток в столичном регионе составит от 0 до минус 5 градусов.

По словам специалиста, 4 января ожидается постепенное похолодание. После пятого числа преобладающая температура установится на уровне 6–11 градусов мороза, днем – от минус 3 до минус 8.

При этом в Москве до 31 декабря продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра.

Заммэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что городские службы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.

Особое внимание специалисты уделят уборке дорог, тротуаров, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.

