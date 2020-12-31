Гололед сохранится в столице до вечера 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве гололед и гололедица сохранятся до 21:00 31 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 9:30 с сохранением до 21:00 31 декабря местами по Москве ожидается гололед, гололедица", – говорится в сообщении.
В связи с непогодой специалисты рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют от 0 до минус 2 градусов, а днем – от 0 до плюс 2 градусов. При этом ожидается гололедица и мокрый снег с дождем. В первый день Нового года будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Осадков в этот день не ожидается, однако будет наблюдаться гололедица.
Ранее сообщалось, что уходящий год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений. По информации МГУ, до этого наиболее теплым годом в Москве был 2019-й, когда среднегодовая температура воздуха составила +7,8 градуса.
Как отметил научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, рекорд 2020 года обусловлен аномально теплой и почти бесснежной зимой.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде на 31 декабря
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