Новый год в Москве начнется с оттепели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оттепель придет в российскую столицу 31 декабря и задержится до 2 января включительно.

Температура в этот период будет на 7–8 градусов выше нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В четверг, 31 декабря ночью ожидается от 0 до минус 2 градусов, а днем – от 0 до плюс 2 градусов. 1 января и днем, и ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов. При этом заметных осадков не ожидается, однако будет наблюдаться гололедица, уточнил синоптик.

Ранее стало известно, что уходящий 2020 год для столицы оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений.