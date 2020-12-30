Парки Москвы будут открыты в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские парки будут открыты для посетителей в новогоднюю ночь, но в них не планируется проводить традиционные праздничные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
Как объяснила замдиректора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова, культурную программу отменили в связи с пандемией коронавируса.
"...парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьей и близкими друзьями", – добавила специалист.
Косинова также напомнила, что 31 декабря все столичные катки завершат работу в 22:00. Днем позже, 1 января, они будут работать в соответствии с графиком первого сеанса, с 10:00. Для их посещения потребуется пройти процедуру регистрации с помощью QR-кода.
В парках Москвы также запустят праздничные салюты. В качестве площадок из числа подведомственных Мосгорпарку заявлены парк "Дружба", ландшафтный парк "Митино" и усадьба "Измайлово".
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков ранее объявил, что новогодняя подсветка сохранится в городе на всю ночь. Гирлянды и светящиеся инсталляции не будут выключать ни на зданиях, ни на мостах, ни на станциях метро.
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