Праздничная подсветка в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

13:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что на протяжении всей новогодней ночи в столице будет работать праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро.
Он напомнил, что в обычных обстоятельствах подсветка жилых домов выключается в 23:00, административных зданий – в полночь, вестибюлей станций метро – в час ночи. Последними гаснут огни на мостах в центральной части города, в три часа ночи.
"Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение, и вся подсветка будет работать до утра", – подчеркнул заммэра.
По словам Бирюкова, отдельные огни и инсталляции уже сейчас работают круглосуточно. Красивое освещение заммэра назвал залогом праздничной атмосферы и хорошего настроения, особенно на фоне короткого светового дня зимой.
В конструкциях, размещенных на улицах Москвы, используют светодиодные лампы. Они потребляют меньше энергии, но вместе с тем дают более яркий свет.
25 декабря в Москве запустили новогодний транспорт. Корпуса трамваев и автобусов украсили светодиодными гирляндами. Нарядный состав появился и в Московском метрополитене – на Кольцевой линии курсирует поезд "Еж".
Улицы Москвы украсили к Новому году
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