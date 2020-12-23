Депутат МГД Киселева: новогоднее оформление Москвы поднимает настроение горожанам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Праздничное оформление города особенно важно в это непростое время. Так считает депутат Мосгордумы Мария Киселева, пишет Агентство "Москва".
Парламентарий отметила, что, хоть в этом году из-за пандемии в столице не будет иностранных гостей, оценить новогоднюю красоту смогут гости из других регионов России.
"Уверена, что каждому будет приятно прогуляться в эти дни по центральным улицам Москвы и полюбоваться красивой подсветкой, несмотря на все вынужденные ограничения", – сказала Киселева.
По словам депутата, в прошлом году каждая улица столицы была оформлена в своем стиле.
Улицы Москвы украсили к Новому году
"На Никольской улице взамен шаров с разноцветными бабочками появились синие шарики в виде больших елочных игрушек. Золотые гирлянды со светящимися снежинками повесили на улице Кузнецкий Мост. На Мясницкой и на улице Ильинке декор оформили в стиле "звездного неба". За состоянием подсветки постоянно следят специалисты", – добавила она.
Новогодние елки на улицах простоят до 15 января, а праздничную подсветку сохранят ориентировочно до конца зимы.
22 декабря главную новогоднюю елку украсили на Соборной площади. Ее привезли из Наро-Фоминска в Москву 11 декабря. Все это время ее готовили к установке.
"Москва и мир": подготовка к празднику и новый штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: