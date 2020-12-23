Депутат МГД Киселева: новогоднее оформление Москвы поднимает настроение горожанам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Праздничное оформление города особенно важно в это непростое время. Так считает депутат Мосгордумы Мария Киселева, пишет Агентство "Москва".

Парламентарий отметила, что, хоть в этом году из-за пандемии в столице не будет иностранных гостей, оценить новогоднюю красоту смогут гости из других регионов России.

"Уверена, что каждому будет приятно прогуляться в эти дни по центральным улицам Москвы и полюбоваться красивой подсветкой, несмотря на все вынужденные ограничения", – сказала Киселева.

По словам депутата, в прошлом году каждая улица столицы была оформлена в своем стиле.

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"На Никольской улице взамен шаров с разноцветными бабочками появились синие шарики в виде больших елочных игрушек. Золотые гирлянды со светящимися снежинками повесили на улице Кузнецкий Мост. На Мясницкой и на улице Ильинке декор оформили в стиле "звездного неба". За состоянием подсветки постоянно следят специалисты", – добавила она.

Новогодние елки на улицах простоят до 15 января, а праздничную подсветку сохранят ориентировочно до конца зимы.

22 декабря главную новогоднюю елку украсили на Соборной площади. Ее привезли из Наро-Фоминска в Москву 11 декабря. Все это время ее готовили к установке.