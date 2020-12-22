На Соборной площади украсили главную новогоднюю елку страны
Главную новогоднюю елку украсили на Соборной площади. Ее привезли из Наро-Фоминска в Москву 11 декабря. Все это время ее готовили к установке.
Высота елки составляет 25 метров. Отмечается, что дерево для Соборной площади выбирали на протяжении нескольких месяцев. Его украсили в стиле сказки "Морозко".
Основная часть игрушек, которые висят на елке, была сделана вручную. Их изготовили из легкого материала, чтобы они не упали в случае сильного ветра. Всего для украшения елки использовали около 2,4 тысячи гирлянд и свыше тысячи игрушек.
Пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова напомнила, что дети не приезжают на елку в связи с ситуацией с коронавирусом. В то же время экскурсии, в которые входит посещение елки, будут проводиться.
"Экскурсии будут проходить. Мы не могли обойтись без главного символа Нового года, поэтому однозначно было принято решение президентом, и мы его исполнили – главная елка страны стояла и будет стоять в Новый год на Соборной площади", – сказала Крылова.
Отмечается, что всего на роль главной елки России претендовали 50 деревьев. Отобранной елке 96 лет, и она старше своей прошлогодней предшественницы. Ее везли в Москву на автопоезде.
14 декабря в Москве включили праздничную подсветку. Сообщалось, что в столице планируется разместить около 4 тысяч световых конструкций. Помимо гирлянд, в Москве установили светящиеся фигуры – белых медведей, кареты и другие сказочные атрибуты.
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