Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году, сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.

Речь идет о тех световых инсталляциях, которые протянуты между домами на улицах. В частности, их поменяли на Никольской улице, в Камергерском переулке и на Кузнецком Мосту. В пресс-службе отметили, что элементы инсталляции меняются в зависимости от времени года или праздников.

На Никольской улице появились синие шарики, которые напоминают большие елочные игрушки. Ранее там висели разноцветные бабочки. В то же время в Камергерском переулке вместо аналогичных украшений развесили золотые гирлянды со светящимися снежинками.

В ведомстве подчеркнули, что новогодние элементы появились на инсталляции и Кузнецкого Моста. В то же время на улице Большой Дмитровке и в Столешниковом переулке декорации остались неизменными.

Инсталляция "Звездное небо" также появилась на улицах Мясницкой и Ильинке. Новогодние декорации в виде гирлянд используются в праздничные дни в столице каждый год. В пресс-службе департамента заявили, что дополнительных закупок не производится – после использования в праздники их отправляют на склад, где впоследствии чистят и ремонтируют.

В ведомстве добавили, что обслуживанием инсталляции занимаются сотрудники АО ОЭК. Отмечается, что они каждый день проверяют световые декорации. В случае необходимости специалисты проводят ремонт и меняют лампы, а также восстанавливают геометрию гирлянд.

14 декабря в Москве включили новогоднюю подсветку. В частности, праздничное освещение появилось на площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, а также на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.