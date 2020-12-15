Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инсталляции "Звездное небо" в Москве преобразились к Новому году, сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.
Речь идет о тех световых инсталляциях, которые протянуты между домами на улицах. В частности, их поменяли на Никольской улице, в Камергерском переулке и на Кузнецком Мосту. В пресс-службе отметили, что элементы инсталляции меняются в зависимости от времени года или праздников.
На Никольской улице появились синие шарики, которые напоминают большие елочные игрушки. Ранее там висели разноцветные бабочки. В то же время в Камергерском переулке вместо аналогичных украшений развесили золотые гирлянды со светящимися снежинками.
В ведомстве подчеркнули, что новогодние элементы появились на инсталляции и Кузнецкого Моста. В то же время на улице Большой Дмитровке и в Столешниковом переулке декорации остались неизменными.
Инсталляция "Звездное небо" также появилась на улицах Мясницкой и Ильинке. Новогодние декорации в виде гирлянд используются в праздничные дни в столице каждый год. В пресс-службе департамента заявили, что дополнительных закупок не производится – после использования в праздники их отправляют на склад, где впоследствии чистят и ремонтируют.
В ведомстве добавили, что обслуживанием инсталляции занимаются сотрудники АО ОЭК. Отмечается, что они каждый день проверяют световые декорации. В случае необходимости специалисты проводят ремонт и меняют лампы, а также восстанавливают геометрию гирлянд.
14 декабря в Москве включили новогоднюю подсветку. В частности, праздничное освещение появилось на площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, а также на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
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