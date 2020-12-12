Все парковки Москвы в новогодние праздники будут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Все парковки на улицах столицы будут бесплатными с 1 по 9 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он уточнил, что это не коснется лишь плоскостных парковок с шлагбаумом.

"В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями", – заявил заммэра.

Он добавил, что в воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме – все бесплатные, кроме тех, что стоят 380 рублей в час.

Ликсутов призвал водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы не будут ограничивать часы работы метро и МЦК в новогоднюю ночь.

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом специалист добавила, что следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

