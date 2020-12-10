Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Власти Москвы не будут ограничивать часы работы метро в новогоднюю ночь. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Сергей Собянин.

"Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, я имею в виду в первую очередь метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников", – уточнил мэр.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом специалист добавила, что следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

