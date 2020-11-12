Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:33

Милонов предложил запретить заказывать Деда Мороза на дом из-за COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заказывать Деда Мороза и Снегурочку на дом в этом году не стоит, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает News.ru.

По словам политика, его инициатива обусловлена мерами безопасности. Он считает, что в каждом регионе должны отдельно прорабатываться вопросы ограничительных мер перед новогодними праздниками.

"Наверно, стоит подумать над тем, чтобы власти регионов сами сделали рекомендации, в которых традиционные поздравления детей были бы отложены или переведены в новый, онлайн-формат. Безусловно, дети будут ждать появления Деда Мороза, но в текущих условиях здоровье важнее. Думаю, если Дедушка со Снегурочкой принесут домой не только подарки, но и коронавирус, все члены семьи этому не очень обрадуются", – подчеркнул Милонов.

Он добавил, что о таких мерах стоит задуматься тем регионам, где наблюдается высокий прирост заболевших коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.

Кроме того, сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.

Ограничительные меры, которые будут действовать в городе до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.

Эксперт рассказал об альтернативных вариантах празднования Нового года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать