Милонов предложил запретить заказывать Деда Мороза на дом из-за COVID-19

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Заказывать Деда Мороза и Снегурочку на дом в этом году не стоит, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом сообщает News.ru.

По словам политика, его инициатива обусловлена мерами безопасности. Он считает, что в каждом регионе должны отдельно прорабатываться вопросы ограничительных мер перед новогодними праздниками.

"Наверно, стоит подумать над тем, чтобы власти регионов сами сделали рекомендации, в которых традиционные поздравления детей были бы отложены или переведены в новый, онлайн-формат. Безусловно, дети будут ждать появления Деда Мороза, но в текущих условиях здоровье важнее. Думаю, если Дедушка со Снегурочкой принесут домой не только подарки, но и коронавирус, все члены семьи этому не очень обрадуются", – подчеркнул Милонов.

Он добавил, что о таких мерах стоит задуматься тем регионам, где наблюдается высокий прирост заболевших коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.

Кроме того, сообщалось, что в столице из-за пандемии коронавируса не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия.

Ограничительные меры, которые будут действовать в городе до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.

