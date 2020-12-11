На Соборную площадь Кремля доставлена главная елка страны

Фото: Москва 24

Главную новогоднюю елку России доставили в пятницу на Соборную площадь Кремля. Возраст этого дерева 96 лет.

Высота ели 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей составляет порядка 10 метров. Известно, что главную новогоднюю елку страны в этом году срубили в Наро-Фоминском лесничестве Подмосковья.

Выбирать главную новогоднюю ель РФ специалисты управления делами президента начали совместно с правительством области еще летом.

Ранее сообщалось, что на сборы елки ушло почти двое суток – ее тщательно укладывали и упаковывали. Ей предстояло проехать около 120 километров.