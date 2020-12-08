Новогоднюю елку установили на Манежной площади

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Новогоднюю елку, украшенную красными и золотыми шарами, установили на Манежной площади в Москве. Высота дерева составила около 12 метров.

На верхушке ели установили звезду. Также ее планируют украсить светодиодной гирляндой.

Планируется, что Москву к Новому году и Рождеству украсят около 4 тысяч декоративных конструкций и более 1 тысячи праздничных елей высотой от 8 до 25 метров. В городе установят световые тоннели и навесы из гирлянд, арки разных размеров. Ожидается, что украшать город закончат к 14 декабря.

Ранее москвичам предложили выбрать удобные пункты приема новогодних елок. Отмечалось, что перед сдачей елки необходимо снять с нее все украшения.