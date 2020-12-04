Москвичам предлагают выбрать удобные пункты приема новогодних елок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках экологической акции "Елочный круговорот" проект "Активный гражданин" запустил новое голосование. В нем москвичам предлагается выбрать самые удобные адреса для пунктов приема новогодних елок.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в прошлом году в рамках акции удалось собрать около 52 тысяч елок.
"Пункты приема будут расположены во всех округах столицы с января. Сдать дерево для переработки можно абсолютно бесплатно", – рассказал он.
Перед сдачей елки необходимо снять с нее все украшения. Собранные деревья будут переработаны в щепу. Потом ее будут использовать в вольерах для животных и при благоустройстве улиц.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить торговлю спиленными елками. Политик также посоветовал горожанам не использовать их в качестве украшения квартир, назвав спиленные елки "трупами деревьев". Милонов рекомендовал для этих целей покупать деревья, выращенные в кадках.
Более тысячи новогодних елей установят в Москве
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