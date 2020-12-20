Буквы "М" у вестибюлей метро нарядились в новогодние колпаки

Фото: Дептранс Москвы
Столичный метрополитен готовится к Новому году. О новых украшениях рассказал в своем Telegram-канале Дептранс.
Буквы "М" у вестибюлей станций подземки нарядили в новогодние колпаки, чтобы, как пояснили в ведомстве, праздник встречал горожан прямо у входа в метро.
"У нас в душе уже Новый год", – поделились в Дептрансе.
Также планируется празднично оформить и стойки "Живое общение".
"Поймать" новогоднее настроение можно на "Смоленской", "Площади Революции", "Лубянке", "Пушкинской", "Боровицкой", "Новокузнецкой", "Октябрьской", "Парке культуры", "Таганской" и "Белорусской".
Ранее в Москве начали работать елочные базары. Продавать новогодние деревья будут в 207 пунктах.
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