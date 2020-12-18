Власти Москвы проверят городские елочные базары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 300 столичных елочных базаров, которые заработают 20 декабря, проверит Госинспекция по недвижимости на наличие возможных нарушений, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал начальник Госинспекции Владислав Овчинский, все работающие елочные базары должны располагаться в соответствии с установленной площадью и дислокацией, указанной в схеме размещения. Он отметил, что в нее вошли 313 площадок.

"Так, в прошлом году на 228 размещенных елочных базаров пришлось 28 нарушений. Все они были оперативно устранены", – рассказал он.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк пояснил, что на елочных базарах должен соблюдаться перчаточно-масочный режим.

"Хочу отметить, что работа елочных базаров, как и других торговых объектов, в постоянном режиме будет проверяться на предмет соблюдения норм Роспотребнадзора. В случае выявления нарушений и посетителям, и продавцам будут выписаны штрафы", – приводятся в материале его слова.

Елочные базары будут работать в столице до 31 декабря. Все городские площадки по реализации елок будут иметь единый внешний вид. Приобрести можно будет отечественные ели и сосны из Пермского края, а также импортные ели из Дании. Всем посетителям необходимо находиться на базарах в масках и перчатках.

В МЧС по Москве ранее отметили, что в целях безопасности украшать дом на Новый год лучше искусственной елью. По словам специалистов, для загорания елки из поливинилхлорида необходима температура 500 градусов, тогда как натуральное дерево может воспламениться в пределах 228–264 градусов.